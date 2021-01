Hong Kong, maxi retata: arrestati 53 attivisti pro-democrazia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Hong Kong sconvolta: altra maxi retata e nuovi arresti per 53 attivisti che protestavano pacificamente per la democrazia. Tensione nella città mentre dall’Europa si chiede la scarcerazione dei soggetti. Altra ondata di arresti quest’oggi a Hong Kong: sono stati precisamente 53 gli attivisti democratici in stato di fermo per aver organizzato una manifestazione che mirava L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sconvolta: altrae nuovi arresti per 53che protestavano pacificamente per la. Tensione nella città mentre dall’Europa si chiede la scarcerazione dei soggetti. Altra ondata di arresti quest’oggi a: sono stati precisamente 53 glidemocratici in stato di fermo per aver organizzato una manifestazione che mirava L'articolo proviene da Inews.it.

riotta : Stavo al lavoro su elezioni Usa ma la repressione contro i diritti a Hong Kong notizia grave. La Cina straccia gli… - valigiablu : Hong Kong, giro di vite sull’opposizione: arrestati in massa diversi esponenti pro-democrazia - Corriere : Hong Kong, arrestati 53 politici e attivisti dell’opposizione. L’appello della Ue: «Liberarli subito» - acciambellato : RT @repubblica: Hong Kong, arresti degli attivisti pro-democrazia: c'è un americano [dal nostro corrispondente Filippo Santelli] [aggiornam… - viviana_mazza : Negli Stati Uniti il voto in Georgia (anche Ossoff dichiara vittoria) e l'attesa per la certificazione al Congresso… -