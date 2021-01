Germania, inflazione torna positiva ma è sotto attese (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – torna in positivo l’inflazione in Germania a dicembre dopo aver accusato in autunno l’impatto del taglio IVA. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a -0,3%, come il mese precedente, risultando anche in linea con le attese degli analisti. Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +0,5% rispetto al -0,8% di novembre e si confronta con il +0,6% del consensus. L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,6%, contro il +0,7% atteso ed il -1% precedente, mentre su anno segna una variazione di -0,7%, in lines con il mese precedente ed inferiore al -0,6% atteso. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) –in positivo l’ina dicembre dopo aver accusato in autunno l’impatto del taglio IVA. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a -0,3%, come il mese precedente, risultando anche in linea con ledegli analisti. Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +0,5% rispetto al -0,8% di novembre e si confronta con il +0,6% del consensus. L’armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,6%, contro il +0,7% atteso ed il -1% precedente, mentre su anno segna una variazione di -0,7%, in lines con il mese precedente ed inferiore al -0,6% atteso.

l'equazione si risolve con una bella inflazione controllata molto alta in italia e altri stati inflazioncina in altri stati germania in primis. L'Italia è abituata all'inflazione ma gli altri Stati no ...

Si comincia alle 8:45 con l’inflazione francese di dicembre. Alle 14:00 analogo dato verrà diffuso con riferimento alla Germania. Alle 9:45 si saprà la lettura finale dell’Indice PMI dei servizi in ...

