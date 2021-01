brutto colpo per pioli a poche ore dal big match con la juve: rebic e krunic positivi al covid (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Da gazzetta.it rebic krunic brutto colpo per i rossoneri a poche ore del big match con la juventus. Ante rebic e Rade krunic salteranno la sfida coi bianconeri perché positivi al covid. Ecco il ... Leggi su dagospia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Da gazzetta.itper i rossoneri aore del bigcon lantus. Antee Radesalteranno la sfida coi bianconeri perchéal. Ecco il ...

Brutto colpo per i rossoneri a poche ore del big match con la Juventus. Ante Rebic e Rade Krunic salteranno la sfida coi bianconeri perché positivi al Covid. Ecco il comunicato del Milan: “Ac Milan co ...

Milan-Juventus, big match tra positivi. Pioli perde Rebic e Krunic

Il big match di San Siro di questa sera perde quindi altri due protagonisti, oltre ai bianconeri Alex Sandro e Cuadrado. Molto probabilmente questa sera vedremo un Milan con Calabria a centrocampo al ...

