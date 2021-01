Bologna. Dalla Regione 1 milione a favore dei maestri di sci e snowboard fermati dal covid (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un aiuto concreto e immediato ai maestri delle scuole di sci, snowboard e sport invernali dell’Emilia-Romagna, costretti all’inattività forzata a causa delle restrizioni anti-covid. La Regione interviene destinando a loro sostegno 1 milione di euro, nell’ambito dei 10 milioni di fondi regionali stanziati Dalla Giunta, e inseriti nel Bilancio regionale 2021 appena approvato dall’Assemblea legislativa, a favore delle attività economiche colpite dalle misure anti-covid (in totale quasi 32 milioni di euro, visti i 21,8 milioni assegnati dal Governo all’Emilia-Romagna a copertura dei ristori per le categorie costrette a fermarsi a seguito di ordinanze regionali, e non solo dei Dpcm nazionali, per i quali sono previste risorse specifiche). Lo ha ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un aiuto concreto e immediato aidelle scuole di sci,e sport invernali dell’Emilia-Romagna, costretti all’inattività forzata a causa delle restrizioni anti-. Lainterviene destinando a loro sostegno 1di euro, nell’ambito dei 10 milioni di fondi regionali stanziatiGiunta, e inseriti nel Bilancio regionale 2021 appena approvato dall’Assemblea legislativa, adelle attività economiche colpite dalle misure anti-(in totale quasi 32 milioni di euro, visti i 21,8 milioni assegnati dal Governo all’Emilia-Romagna a copertura dei ristori per le categorie costrette a fermarsi a seguito di ordinanze regionali, e non solo dei Dpcm nazionali, per i quali sono previste risorse specifiche). Lo ha ...

reportrai3 : Dalla strage di Bologna alle bombe del '92-'94 #Report da rivedere: 'Le menti raffinatissime' di Paolo Mondani e G… - cdghietta : RT @saveriolakadima: Bologna, Lucia Borgonzoni è la grande assente: zero presenze in Consiglio (neppure da remoto). Immaginate una regione… - Dalla_SerieA : Bologna, Mihajlovic: 'Non farò turnover, ma solo cambi forzati' - - Dalla_SerieA : Bologna, assalto Nkoulou e il difensore manda messaggi social... - - Dalla_SerieA : Mihajlovic: 'L'Udinese ha tutto, servirà un grande Bologna' - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Dalla Bologna, anche quest’anno le luminarie cantano Dalla SiViaggia Opel Mokka 1.2 Turbo GS Line + nuova a Bologna

CISA 2000 CONCESSIONARIA UFFICIALE OPEL BOLOGNA DAL 1989 VI PROPONE OPEL MOKKA 1.2 Turbo GS Line PACK - PREZZO ESCLUSO DI IPT E MESSA SU STRADA LA INVITIAMO A SPECIFICARE: - UN RE ...

Serie A: il Sassuolo piega 2-1 il Genoa, pari in Torino-Verona e Bologna-Udinese

Boga e Raspadori sanciscono il primo ko per Ballardini, Bremer salva i granata nel finale. Termina 2-2 al Dall'Ara ...

CISA 2000 CONCESSIONARIA UFFICIALE OPEL BOLOGNA DAL 1989 VI PROPONE OPEL MOKKA 1.2 Turbo GS Line PACK - PREZZO ESCLUSO DI IPT E MESSA SU STRADA LA INVITIAMO A SPECIFICARE: - UN RE ...Boga e Raspadori sanciscono il primo ko per Ballardini, Bremer salva i granata nel finale. Termina 2-2 al Dall'Ara ...