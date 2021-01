Assalto al Campidoglio USA: la polizia reagì in modo più violento contro i Black Lives Matter (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Queste foto mostrano la disparità tra la reazione quasi nulla all'invasione delle camere da parte dei sostenitori di Trump e l'assetto di difesa al tempo delle proteste per i diritti dei neri Leggi su it.mashable (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Queste foto mostrano la disparità tra la reazione quasi nulla all'invasione delle camere da parte dei sostenitori di Trump e l'assetto di difesa al tempo delle proteste per i diritti dei neri

