Un Gioco da Ragazzi di Enrico Ruggeri | Dada di Ivan Graziani e le mie teorie sull’amore

(Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi vi chiedo di fidarvi di me e seguirmi, senza fare troppe domande. Non una grande partenza, quella nella quale si chiede al lettore di seguirti ciecamente, me ne rendo conto, ma mi rendo ancor di più conto che non fare questa premessa, oggi più che mai, avrebbe comportato il muovermi su un crinale troppo a strapiombo sul vuoto. Provo a fare un ragionamento a voce alta,. Anche. Sull’idea di coppia, più che altro, qui trattata genericamente come coppia eterosessuale, solo per quella forma di praticità che mi viene dal prendere me come esempio, del resto questo è un diario, di me si parla sempre e comunque. La coppia, dicevo. Tocca capire se parlando di coppia si deve applicare una somma o una moltiplicazione, credo che la faccenda ruoti tutta intorno a questo principio di base. Parlo dell’essere parte di una coppia, ...