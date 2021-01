Udinese, l’operazione di Pussetto è perfettamente riuscita. Il comunicato (Di martedì 5 gennaio 2021) Udinese Calcio comunica che questo pomeriggio Ignacio Pussetto si è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. l’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo. Foto: Twitter personale Pussetto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021)Calcio comunica che questo pomeriggio Ignaciosi è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro., è stata effettuata, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoFanta : ??#UDINESE: operazione al ginocchio destro di #Pussetto perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà nei prossimi… - cn1926it : UFFICIALE - #Udinese, operazione al crociato per #Pussetto: l'attaccante salterà il #Napoli - mr_kubra : RT @TGol61: L'Inter oggi ha formulato una offerta all'Udinese per De Paul. Non oltre i 30 milioni, i Pozzo ne vogliono 35 più bonus. Operaz… - giova0027 : @pirlofacose @Alex_Zonghetti l'Udinese vi ha già fatto un favore con Mandragora, pagandolo 20 e rivenduto a 10, non… - diegocecati : RT @TGol61: L'Inter oggi ha formulato una offerta all'Udinese per De Paul. Non oltre i 30 milioni, i Pozzo ne vogliono 35 più bonus. Operaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese l’operazione Roma, la Polizia Postale e delle Comunicazioni stila il resoconto delle attivita' nel 2020 l'eco di caserta