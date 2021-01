Tempo scaduto L’appello di Mantovani Cida a Conte

Leggi su formiche

(Di martedì 5 gennaio 2021) Passano le settimane e ormai sono trascorsi mesi, ma l’Italia non riesce ad uscire da uno stato che da emergenza e? diventato sospensione e poi incertezza, assenza di movimento in una chiara direzione. Una fase di progettazione che sembra non essere mai iniziata, le azioni decisive, strutturali che non si vedono, le organizzazioni pubbliche e private che non riescono a interpretare i nuovi ruoli richiesti dalla situazione. Anche noi parti sociali fatichiamo a portare un contributo concreto. Ogni proposta viene gentilmente accolta, garantendo che molto verra? fatto, che ogni realizzazione e? imminente. Ma alle domande – da chi e come? – non giungono mai risposte. La dialettica tra i partiti di una coalizione al governo e le critiche delle opposizioni, fisiologiche in tempi normali, appaiono ogni giorno piu? lontani dalla realta?. I nostri medici sono in attesa di capire con quale ...