Solinas “No Sardegna alle scorie nucleari è definitivo e irrevocabile”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Indicare 14 siti insui 67 individuati complessivamente nel territorio nazionale per la realizzazione del deposito unico dei rifiutirappresenta l’ennesimo atto di arroganza e prevaricazione di uno Stato e di un Governo che non hanno alcun rispetto per l’Isola e per la volontà chiaramente espressa dal Popolo Sardo, in maniera definitiva ed, con un Referendum ed una legge regionale”. Così il Presidente della Regione Christianha commentato la pubblicazione, nel cuore della notte, della Carta Nazionale delle Aree potenzialmente idonee (Cnapi) ad ospitare il deposito dei rifiuti radioattivi di tutta Italia elaborata dalla Sogin ed approvata dai Ministri dello Sviluppo Economico (Patuanelli ) e dell’Ambiente (Costa), entrambi del M5S.“La ...