Scuola, in Piemonte superiori chiuse fino al 16 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore un'ordinanza per la ripartenza della Scuola in Piemonte, che conferma il ritorno in classe in presenza dal 7 gennaio per le primarie e le secondarie di primo grado e prevede il mantenimento della didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 16 gennaio (ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio), con ritorno in classe in presenza a partire dal 18 gennaio, sempre compatibilmente con l'andamento dell'epidemia. La decisione è stata condivisa questa mattina dalla Regione durante un incontro con le Prefetture, i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, i rappresentanti degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della RegioneAlberto Cirio firmerà nelle prossime ore un'ordinanza per la ripartenza dellain, che conferma il ritorno in classe in presenza dal 7per le primarie e le secondarie di primo grado e prevede il mantenimento della didattica a distanza al 100% per le scuoleal 16(ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio), con ritorno in classe in presenza a partire dal 18, sempre compatibilmente con l'andamento dell'epidemia. La decisione è stata condivisa questa mattina dalla Regione durante un incontro con le Prefetture, i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, i rappresentanti degli ...

ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, scontro con le #Regioni. Il '#Piemonte: 'Si torna in classe alle superiori non prima del 18 gennaio' #ANSA http… - Centotorri : #100torri SCUOLA: IN PIEMONTE RIPARTENZA IN PRESENZA IL 7 GENNAIO PER ELEMENTARI E MEDIE. LE SUPERIORI TORNANO SOL… - TV7Benevento : Scuola, in Piemonte superiori chiuse fino al 16 gennaio... - solounastella : RT @Adnkronos: #Scuola, in #Piemonte #superiori chiuse fino al 16 gennaio - EmanueleBracco : è un'analisi che si basa sui livelli di contagio e Rt tra 1Sett e 15Ott a livello provinciale. I dati pubblici disp… -