Sampdoria | Ranieri | “L’Inter è tosta come Conte | ma noi stiamo bene fisicamente Vogliamo far risultato”

L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la difficile gara di domani contro l'Inter: "Io credo che la mia squadra stia bene fisicamente e che abbia recuperato bene dopo una partita complessa e dispendiosa come quella di Roma. Domenica abbiamo provato a fare la nostra partita, tentando di vincere, e così faremo anche domani. L'Inter è una squadra tosta, ha il carattere di Conte, sono forti e servirà attenzione. Quagliarella alla Juve? Non so niente dell'interesse dei bianconeri, ma non ci saranno ripercussioni sul calciatore" - spiega Ranieri nella conferenza pre-Inter.

