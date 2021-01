Rowan Atkinson non sarà più Mr.Bean: i motivi della decisione dell’attore (Di martedì 5 gennaio 2021) Rowan Atkinson ha deciso, non sarà più Mr.Bean, almeno in scena, lo ha rivelato lo stesso attore britannico in un’intervista a Radio Times. I dettagli Il popolare attore inglese Rowan Sebastian Atkinson, 66 anni domani 6 gennaio 2021 in occasione del suo compleanno ha preso una decisione definitiva: non interpreterà più Mr.Bean in scena ma solo come voce nel cartone animato. Lo rivela lo stesso Rowan Atkinson in un’intervista rilasciata oggi, 5 gennaio a Radio Times. L’attore di Consett, cittadina di 28.000 abitanti nella contea di Durham nel Nord-Est dell’ Inghilterra, ha spiegato nel dettaglio i motivi della decisione. “E’ diventato molto stressante ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021)ha deciso, nonpiù Mr., almeno in scena, lo ha rivelato lo stesso attore britannico in un’intervista a Radio Times. I dettagli Il popolare attore ingleseSebastian, 66 anni domani 6 gennaio 2021 in occasione del suo compleanno ha preso unadefinitiva: non interpreterà più Mr.in scena ma solo come voce nel cartone animato. Lo rivela lo stessoin un’intervista rilasciata oggi, 5 gennaio a Radio Times. L’attore di Consett, cittadina di 28.000 abitanti nella contea di Durham nel Nord-Est dell’ Inghilterra, ha spiegato nel dettaglio i. “E’ diventato molto stressante ...

RaiNews : #mrbean va in pensione. Rowan Atkinson non ha più voglia di interpretare il maldestro personaggio comico da lui cr… - AlbertoBagnai : #brexit Era già tutto scritto: Rowan Atkinson (Mr. Bean) European Anthem - 'Beethoven's 9th Symphony' - ColomboRaf : @AzzurraBarbuto Va in pensione il Mr Bean sbagliato (Rowan Atkinson non si diverte più)... a noi resta quell’altro che non diverte nessuno - infoitcultura : Mr Bean va in pensione, Rowan Atkinson: «Non mi diverte più, non vedo l'ora di finirla» - DrApocalypse : Rowan Atkinson dice addio a Mr. Bean: 'È diventato stressante ed estenuante interpretarlo' -