Rientro a scuola, in Abruzzo superiori al 50% dall’11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) In Abruzzo nelle scuole dell'infanzia, primaria e medie inferiori le lezioni riprenderanno, in presenza, il prossimo 7 gennaio, mentre gli studenti delle superiori torneranno in aula l'11 gennaio prossimo, al 50% in presenza, e con ingressi scaglionati, "e con piani di sicurezza e trasporti che sono stati concordati in più incontri tra Prefetture, Regione, in particolare con i Dipartimenti Istruzione, Salute e Trasporti, ed Ufficio scolastico regionale, che si sono svolti anche prima di Natale e di Capodanno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Innelle scuole dell'infanzia, primaria e medie inferiori le lezioni riprenderanno, in presenza, il prossimo 7, mentre gli studenti delletorneranno in aula l'11prossimo, al 50% in presenza, e con ingressi scaglionati, "e con piani di sicurezza e trasporti che sono stati concordati in più incontri tra Prefetture, Regione, in particolare con i Dipartimenti Istruzione, Salute e Trasporti, ed Ufficio scolastico regionale, che si sono svolti anche prima di Natale e di Capodanno". L'articolo .

