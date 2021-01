Report | un pregiudicato rivela | «La mafia voleva uccidere Sigfrido Ranucci» – Video

(Di martedì 5 gennaio 2021)I mafiosi “tino far ammazzare“. In untrasmesso ieri sera da, ilFrancesco Pennino si è lasciato andare azioni sconcertanti. L’uomo ha affermato che nel 2010 (quando si trovava in carcere e aveva incontrato dei mafiosi) alcuni esponenti del clan Madoniano, attuale conduttore della trasmissione d’inchiesta di Rai3. Nell’ambito di una puntata sulla trattativa Stato-e sull’azione dei servizi segreti deviati, a raccogliere le dichiarazioni delè stato lo stesso, che ha così scoperto di essere stato in pericolo di vita dopo la ...

MauSci : Alle prossime elezioni di qualsiasi natura prima di andare a votare andate a rivedere lo schifo che certi politici… - LiberoP68333298 : RT @PalermoToday: Pregiudicato rivela: 'I Madonia volevano uccidere il conduttore di Report' - PalermoToday : Pregiudicato rivela: 'I Madonia volevano uccidere il conduttore di Report' - VienDalMare84 : RT @utini19: È evidente che la puntata odierna di Report ai più dovrebbe aprire occhi ed orecchie magari mai aperte prima ma quelli a cui f… - Gb13Giovanna : RT @utini19: È evidente che la puntata odierna di Report ai più dovrebbe aprire occhi ed orecchie magari mai aperte prima ma quelli a cui f… -

Ultime Notizie dalla rete : Report pregiudicato

I mafiosi “ti volevano far ammazzare“. In un video trasmesso ieri sera da Report, il pregiudicato Francesco Pennino si è lasciato andare a rivelazioni sconcertanti. L’uomo ha affermato che nel 2010 (q ...La decisione di "eliminare" Sigfrido Ranucci, a detta del pregiudicato Francesco Pennino (che in quel periodo si trovava in carcere e aveva incontrato alcuni esponenti della famiglia mafiosa) non fu m ...