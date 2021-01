Ranieri | “Quagliarella alla Juve? Sarebbe il premio alla carriera L’Inter? Tra le favorite al titolo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha presentato la gara controdi domani. Parole anche sull’accostamento dintus. Queste le sue parole: “ntus?un grandeper lui. A prescindere da come andrà a finire la trattativa essere chiamato dntus a 38 anni gli fa sicuramente piacere – ha ammesso – Aspetteremo gli eventi. Per quanto riguarda il nostro mercato voglio solo qualcuno idoneo al progetto”. Sulla sfida al: “Tra me e Conte c’è sincerità e amicizia, la sua Inter la vedo con il suo carattere ma noi vogliamo fare una partita ...