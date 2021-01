Ranieri apre a Quagliarella alla Juve: "Sarebbe un grande premio per Fabio, gli farà sicuramente piacere" (Di martedì 5 gennaio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, sul possibile approdo di Fabio Quagliarella alla Juventus Leggi su 90min (Di martedì 5 gennaio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria, Claudio, sul possibile approdo dintus

ALESSANDROVOLT8 : @dorinileonardo Qui non si parla d’altro:Ranieri apre all'addio di Quagliarella: 'La Juve sarebbe un grande premio… - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: #Ranieri apre all'addio di #Quagliarella : 'La #Juve sarebbe un grande premio per lui' - infoitsport : Ranieri apre all'addio di Quagliarella: 'La Juve sarebbe un grande premio per lui' - ilbianconerocom : #Quagliarella alla #Juve? #Ranieri apre all’addio: 'Sarebbe un grande premio per lui' - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Ranieri apre all'addio di #Quagliarella : 'La #Juve sarebbe un grande premio per lui' -