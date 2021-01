Questo schema non dimostra la presenza di «chip 5G» all’interno del vaccino anti-Covid

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il 27 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che, stando a quanto riportato, mostrerebbe il “-19, 5Gdiagram. Confidential” (in italiano, “-19, diagramma del5G. Riservato”).La foto è accompagnata da un testo in cui sostiene che lo, ottenuto da «i russi», mostrerebbe «i nano» delPfizer/BioNTech contro il nuovo coronavirus. Questi, attraverso la rete 5G – continua il testo – riuscirebbero a controllare le persone. Si legge: «Ilè composto da soli 4 processori e 4 transistor. Il segnale attraverso la rete 5G entra a sinistra sull’INPUT. È così che ti controllano». Si tratta di una notizia falsa. Il contenuto oggetto della nostra verifica in realtà mostra un ...

xdarkdocs : Allora, secondo questo schema rientrerei nella fase due, in quanto immunodepressa. Voi? - Mary_Comi : RT @MedBunker: Gira l'immagine del circuito elettrico del leggendario, mitico 'microchip' 5G contenuto nel vaccino, lo schema sarebbe stato… - Ilsolito_In : @grifondonio Visto questo schema alcuni giorni fa e mi sono depresso - pagnutti_marco : @PatriziaRametta @matteosalvinimi @borghi_claudio @GiorgiaMeloni @FrancoBechis questo mi sembra lo schema del governo canadese -

Ultime Notizie dalla rete : Questo schema

Il Primato Nazionale

Da alcuni giorni circola in rete lo “schema” di un microchip nascosto nei vaccini contro il coronavirus. In realtà è il circuito di un pedale, il Metal Zone. Ma cosa hanno in comune il metal e i compl ..."Provate a osare, cercate dei creativi dirompenti che spariglino gli schemi. Non vedo più coraggio nelle auto di oggi". È l'invito di Giorgetto Giugiaro, maestro del design che ha firmato vetture che ...