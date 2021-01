Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco in FVG per l’emergenza neve (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono proseguiti anche oggi, 4 gennaio 2021, gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione che il personale dei Vigili del Fuoco del comando di Udine stanno eseguendo ininterrottamente dalla serata di venerdì 1 gennaio 2021 dovuti al maltempo.In particolare nella giornata odierna i pompieri friulani con il supporto di squadre e mezzi giunti dai comandi VV.F. di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Ferrara e un’autoscala del comando di Trieste; hanno continuato le operazioni di rimozione della neve dal tetto della Solari di Pesaris nel Comune di Prato Carnico (UD) dove a causa del peso della neve è anche collassato il tetto del capannone industriale. A Sappada e in altre località della Carnia sono proseguite le operazioni di sgombero della neve dalle strade e piazzali anche con il supporto dei ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono proseguiti anche oggi, 4 gennaio 2021, gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione che il personale deideldel comando di Udine stanno eseguendo ininterrottamente dalla serata di venerdì 1 gennaio 2021 dovuti al maltempo.In particolare nella giornata odierna i pompieri friulani con il supporto di squadre e mezzi giunti dai comandi VV.F. di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Ferrara e un’autoscala del comando di Trieste; hanno continuato le operazioni di rimozione delladal tetto della Solari di Pesaris nel Comune di Prato Carnico (UD) dove a causa del peso dellaè anche collassato il tetto del capannone industriale. A Sappada e in altre località della Carnia sono proseguite le operazioni di sgombero delladalle strade e piazzali anche con il supporto dei ...

