Paolini-Fernandez in tv: data, orario e diretta streaming Wta Abu Dhabi 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Jasmine Paolini è opposta a Leylah Fernandez al primo turno del Wta di Abu Dhabi 2021. L’azzurra trova subito un avversario piuttosto ostico nel suo cammino: all’esordio infatti sfida una delle più promettenti giovani sul circuito, già capace di importanti exploit nel 2020. La partita sarà visibile su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e in streaming sul sito web dell’emittente nella giornata di mercoledì 6 gennaio, come sesto incontro dalle ore 07:00 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità da Abu Dhabi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Jasmineè opposta a Leylahal primo turno del Wta di Abu. L’azzurra trova subito un avversario piuttosto ostico nel suo cammino: all’esordio infatti sfida una delle più promettenti giovani sul circuito, già capace di importanti exploit nel 2020. La partita sarà visibile su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e insul sito web dell’emittente nella giornata di mercoledì 6 gennaio, come sesto incontro dalle ore 07:00 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità da Abu. SportFace.

ellepereffe : RT @GeorgeSpalluto: Befana con @SuperTennisTv Il tennis giocato torna ad Abu Dhabi con il Wta 500. Si parte alle 7 con Kasatkina vs Wang.… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Befana con @SuperTennisTv Il tennis giocato torna ad Abu Dhabi con il Wta 500. Si parte alle 7 con Kasatkina vs Wang.… - GeorgeSpalluto : Befana con @SuperTennisTv Il tennis giocato torna ad Abu Dhabi con il Wta 500. Si parte alle 7 con Kasatkina vs Wa… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Il primo turno delle italiane nel main draw di Abu Dhabi Trevisan ???? - Putintseva ???? Paolini ???? - Fernandez ???? #WTA - OA_Sport : Tennis: sorteggiato il tabellone principale del WTA di Abu Dhabi. Martina Trevisan e Jasmine Paolini cominciano con… -