Nainggolan si toglie un sassolino dalla scarpa | “Conte mi ha ferito”

erosgranio : @dipralb La colpa è sua. L'idea che da Nainggolan si poteva comunque tirar fuori qualcosa di buono in questi due an… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan toglie

Il belga: "Non ho vinto nulla perché ho scelto di non andare con chi vinceva. Chiedete ai dirigenti della Juve..." ...A pochi giorni dal suo ritorno a Cagliari, Radja Nainggolan si è tolto un sassolino dalla scarpa e ha criticato Conte in un’intervista: “Mai un minuto di ritardo, mi ha ferito”. Il belga ha parlato ...