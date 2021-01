Mustafi: la Lazio guarda al difensore dell’Arsenal (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mercato di riparazione è ormai cominciato e per le squadre è arrivato il momento di portare a termine le diverse trattative. La Lazio deve sicuramente cercare di migliorare il reparto difensivo e nelle ultime ore a Formello è tornato a circolare il nome di Shkodran Mustafi. Il club capitolino lo aveva già notato quest’estate. Shkodran Mustafi, nuovo rinforzo per la Lazio? Dalle ultime partite disputate dalla Lazio è risultato evidente quanto sia necessario rinforzare la difesa, soprattutto la fascia sinistra. Capitan Senad Lulic ha ripreso ad allenarsi a Formello ma l’infortunio alla caviglia, che lo tiene lontano dal campo da quasi un anno, non è ancora guarito. Il giocatore non può quindi essere d’aiuto ad Inzaghi. Serve un profilo che vada a coprire la porzione mancina del campo e il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mercato di riparazione è ormai cominciato e per le squadre è arrivato il momento di portare a termine le diverse trattative. Ladeve sicuramente cercare di migliorare il reparto difensivo e nelle ultime ore a Formello è tornato a circolare il nome di Shkodran. Il club capitolino lo aveva già notato quest’estate. Shkodran, nuovo rinforzo per la? Dalle ultime partite disputate dallaè risultato evidente quanto sia necessario rinforzare la difesa, soprattutto la fascia sinistra. Capitan Senad Lulic ha ripreso ad allenarsi a Formello ma l’infortunio alla caviglia, che lo tiene lontano dal campo da quasi un anno, non è ancora guarito. Il giocatore non può quindi essere d’aiuto ad Inzaghi. Serve un profilo che vada a coprire la porzione mancina del campo e il ...

La Lazio deve rinforzare il reparto difensivo, per questo ha messo gli occhi su Mustafi, difensore dell'Arsenal. Clicca qui!

