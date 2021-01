Milan-Simakan, c’è il si del giocatore: distanza minima con lo Strasburgo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Milan è sempre più vicino a Simakan: c’è l’accordo col giocatore, ora si tratta con lo Strasburgo per chiudere i giochi. In casa Milan si lavora al mercato per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei giocatori che ha maggiormente attirato l’attenzione da parte del club rossonero è Mohamed Simakan, difensore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilè sempre più vicino a: c’è l’accordo col, ora si tratta con loper chiudere i giochi. In casasi lavora al mercato per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei giocatori che ha maggiormente attirato l’attenzione da parte del club rossonero è Mohamed, difensore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Simakan si avvicina sempre di più al #Milan, contatti pure oggi, manca poco per la chiusura dell'operazione (un pa… - AntoVitiello : #Milan-#Simakan, è atteso un rilancio per convincere i francesi a cederlo, non manca molto. Mentre i contatti con l… - carlolaudisa : Il #Milan ad un passo da #Simakan. Alzata a 14 milioni l’offerta allo #Strasburgo e il difensore dice no alla… - Yuro_23 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milan, si continua a trattare per #Simakan dallo #Strasburgo - GurzoBahri : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milan, si continua a trattare per #Simakan dallo #Strasburgo -