Lo snodo cruciale | meteo con GELO a metà Gennaio

(Di martedì 5 gennaio 2021)svolta verso il.C’è poco da girarci attorno, tra 7-10 giorni sapremo se quanto sta accadendo al Vortice Polare avrà effetti più o meno dirompenti sulla circolazione atmosferica emisferica. Di sicuro è una dinamica che non sta passando inosservata, bene o male ne stanno parlando un po’ tutti e un po’ tutti stanno cercando di capire in cosa si potrebbe tradurre. Al di là della complessità del risultato termo dinamico, ancora tutto da decifrare tant’è che anche gli stessi modelli previsionali sono ancora sul chi va là, il Vortice Polare proverà a riprendersi. Non potrebbe essere altrimenti, nei diversi articoli presentati recentemente vi abbiamo detto che l’atmosfera è sempre alla ricerca di in equilibrio indi per cui un Vortice Polare così mal messo proverà senz’altro a riprendersi il Polo Nord e considerando che siamo nel cuore ...