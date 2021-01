LIVE Calciomercato | DIRETTA 5 gennaio | l’Inter vicina ai rinnovi di de Vrij e Bastoni | la Juve pensa a Quagliarella

Leggi su oasport

21.56 CROTONE – Mattia Mustacchio, al momento fuori lista e in uscita dal club calabrese, potrebbe finire in Serie B, come spiega TMW. Sul giocatore si sonno subito mossi tre club cadetti, primo su tutti il Frosinone; ma sul classe '90 è forte ancheesse di Cittadella e Ascoli 21.44 BAYERN MONACO – Karl Heinze Rummenigge, attuale direttore amministrativo dei bavaresi, ha parlato a Tiki Taka. Tra i vari argomenti anche il possibile riscatto di Douglas Costa dallantus: "Non abbiamo ancora deciso ma siamo molto contenti di lui. È molto bravo sia in campo che ...