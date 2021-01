L'epidemia non ferma la Befana (Di martedì 5 gennaio 2021) LIVORNO - L'epidemia di Coronavirus non ferma la Befana dei vigili del fuoco . L'emergenza sanitaria non consentirà di rinnovare il tradizionale appuntamento in Piazza Grande, ma la simpatica ... Leggi su gazzettadilivorno (Di martedì 5 gennaio 2021) LIVORNO - L'di Coronavirus nonladei vigili del fuoco . L'emergenza sanitaria non consentirà di rinnovare il tradizionale appuntamento in Piazza Grande, ma la simpatica ...

RobertoBurioni : Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di paz… - borghi_claudio : @mauri1brescia Io guardo i numeri. Gli inglesi hanno scelto di chiudere molto e di pagare bene tutti. Non mi pare f… - pdnetwork : E' necessario essere uniti per proteggerci da un virus che non è né di maggioranza né di opposizione. Fa danni e ba… - LilyPad_0 : RT @RobertoBurioni: Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazient… - VoceIddio : @diegomeloni @gzibordi @MarcoN17023399 @istat_it Non stiamo parlando della peste nera del '300, si osserva solo che… -

Ultime Notizie dalla rete : epidemia non L’epidemia non frena più, crescono i ricoveri Pregliasco: la terza ondata da metà mese QUOTIDIANO.NET Coronavirus: in Toscana 337 nuovi casi, età media 46 anni. 18 decessi

Sono 337 i positivi in più rispetto a ieri,su un totale, da inizio epidemia, pari a 122.420 unità. L’età media dei 337 casi odierni è di 46 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 an ...

Epidemie a Verona, un libro di Gianfranco Prati ne mette in evidenza le (troppe) analogie

Gianfranco Prati è piuttosto noto a Verona. Medico, ha lavorato per più di trent'anni all'Ospedale di Borgo Trento come chirurgo, iniziando al Centro trapianti renali del professor Confortini. Cattoli ...

Sono 337 i positivi in più rispetto a ieri,su un totale, da inizio epidemia, pari a 122.420 unità. L’età media dei 337 casi odierni è di 46 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 an ...Gianfranco Prati è piuttosto noto a Verona. Medico, ha lavorato per più di trent'anni all'Ospedale di Borgo Trento come chirurgo, iniziando al Centro trapianti renali del professor Confortini. Cattoli ...