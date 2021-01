L’ennesima follia: in 18 in 50 metri quadrati tra balli ed alcol (Di martedì 5 gennaio 2021) Una festa di compleanno, come se niente fosse, come se il virus non esistesse, come se tutto fosse tornato come prima. Polizia (Facebook)Ennesimo colpo di testa dei soliti incoscienti. Siamo a Rovigo, dove in seguito alla chiamata di alcuni vicini, la polizia è intervenuta presso un piccolo appartamento della zona. All’interno di questo, tra balli, canti e fiumi di alcol, in 18 condividevano l’esiguo spazio di circa 50 metri quadrati, intenti a festeggiare il compleanno di uno di loro. Una vera e propria follia, considerati i tempi che corrono, e tutte le misure di sicurezza che in teoria dovrebbero essere osservate, ed invece, ognuno fa di testa propria, ed ora il rischio focolaio è altissimo. 18 persone, tra i 21 ed i 35 anni, tutti nigeriani, tutti regolarmente sanzionati e ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Una festa di compleanno, come se niente fosse, come se il virus non esistesse, come se tutto fosse tornato come prima. Polizia (Facebook)Ennesimo colpo di testa dei soliti incoscienti. Siamo a Rovigo, dove in seguito alla chiamata di alcuni vicini, la polizia è intervenuta presso un piccolo appartamento della zona. All’interno di questo, tra, canti e fiumi di, in 18 condividevano l’esiguo spazio di circa 50, intenti a festeggiare il compleanno di uno di loro. Una vera e propria, considerati i tempi che corrono, e tutte le misure di sicurezza che in teoria dovrebbero essere osservate, ed invece, ognuno fa di testa propria, ed ora il rischio focolaio è altissimo. 18 persone, tra i 21 ed i 35 anni, tutti nigeriani, tutti regolarmente sanzionati e ...

