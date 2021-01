Lecce, pronto il colpo in difesa: vicino Pisacane (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il pareggio a reti bianche contro il Monza, il Lecce sta studiando i colpi di mercato per centrare il ritorno in Serie A dopo soltanto un anno di purgatorio. I Salentini devono mettere a segno una serie di colpi per cercare di risalire la corrente, dopo un periodo non proprio esaltante. Il primo rinforzo dovrebbe arrivare in difesa. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i giallorossi sarebbero infatti vicini a Fabio Pisacane, difensore che veste la maglia del Cagliari dalla stagione 2015/16. Il Lecce è pronto al colpo in difesa: vicinissimo Pisacane 153 presenze totali e 5 reti con la maglia del Cagliari. Ormai il difensore Fabio Pisacane è un veterano del club rossoblù, ma l’idillio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il pareggio a reti bianche contro il Monza, ilsta studiando i colpi di mercato per centrare il ritorno in Serie A dopo soltanto un anno di purgatorio. I Salentini devono mettere a segno una serie di colpi per cercare di risalire la corrente, dopo un periodo non proprio esaltante. Il primo rinforzo dovrebbe arrivare in. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i giallorossi sarebbero infatti vicini a Fabio, difensore che veste la maglia del Cagliari dalla stagione 2015/16. Ilalin: vicinissimo153 presenze totali e 5 reti con la maglia del Cagliari. Ormai il difensore Fabioè un veterano del club rossoblù, ma l’idillio ...

