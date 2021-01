Jack Ma scomparso, i media cinesi: "È sotto supervisione" (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo il quotidiano di Hong Kong "Asia Financial Times", citando il "Quotidiano del popolo", organo ufficiale del Partito comunista cinese, il miliardario è "sotto supervisione in una località ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo il quotidiano di Hong Kong "Asia Financial Times", citando il "Quotidiano del popolo", organo ufficiale del Partito comunista cinese, il miliardario è "in una località ...

