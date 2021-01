Grottaminarda | i Vigili del Fuoco salvano un tasso finito in una piscina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra deideldel distaccamento di, oggi 5 gennaio, è intervenuta in contrada Pizzoruocelo, aper il recupero di unin unadi un’abitazione del posto. Il mammifero di specie protetta è stato recuperato alla presenza del personale dell’ASL veterinario per poi essere liberato in un’area boschiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.