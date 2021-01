Gran Bretagna, annuncio choc: il lockdown potrebbe durare fino a pimavera (Di martedì 5 gennaio 2021) L'Inghilterra ha appena annunciato l'ingresso nel terzo dall'inizio della pandemia che subito arrivano altre brutte notizie. Il blocco totale di tutte le attività potrebbe durare addirittura per tre ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) L'Inghilterra ha appena annunciato l'ingresso nel terzo dall'inizio della pandemia che subito arrivano altre brutte notizie. Il blocco totale di tutte le attivitàaddirittura per tre ...

La variante dilaga, con un picco di contagi, mentre nella campagna di vaccinazione al farmaco Pfizer si e' aggiunto quello di AstraZeneca ...

Coronavirus in Gran Bretagna, Johnson annuncia un nuovo lockdown nazionale

LONDRA – In Gran Bretagna «ci sarà un lockdown nazionale sufficientemente duro per contenere la nuova variante. Vi chiediamo di restare casa. Potete lasciare casa solo per necessità. Se siete persone ...

LONDRA – In Gran Bretagna «ci sarà un lockdown nazionale sufficientemente duro per contenere la nuova variante. Vi chiediamo di restare casa. Potete lasciare casa solo per necessità. Se siete persone ...