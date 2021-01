D’Amico | informativa sul riacquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) –International Shipping ha comunicato di aver riacquistato, tra il 29 e il 30 dicembre 2020, complessivamente 138.364, corrispondenti allo 0,011% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,0908 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 12.559,61 euro. Al 30 dicembre DIS detiene 15.447.896, corrispondenti all’1,25% del capitale sociale. Gli acquisti sono stati eseguiti in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2019 e nel rispetto dell’autorizzazione conferita dell’Assemblea deglisti della Società in data 20 aprile 2016. A Milano, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattcon una perdita dell’1,34%.