Crotone Roma, i convocati di Stroppa: ancora assenti Benali e Cigarini

Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati in vista di Crotone-Roma

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro la Roma. ancora out per infortunio Benali e Cigarini.

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.
Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone.
Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic.
Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere.

