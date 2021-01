Cristiano Ronaldo supera Pelè per gol in carriera. Ma O’Rey non ci sta e aggiorna la ‘bio’ dei social (Di martedì 5 gennaio 2021) Pelè si tiene stretta la corona del record di gol. Anche se le statistiche ufficiali in realtà dicono altro. Con la doppietta all’Udinese, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 758 gol in carriera, superando proprio O’Rey fermo a 757 nella classifica dei migliori bomber di sempre. Ma l’ex fuoriclasse brasiliano non ha intenzione di cedere il passo. Sono stati aggiornati i suoi profili social con la dicitura nella ‘bio’ di “Leading Goal Scorer of All Time” citando le 1.283 reti messe a segno in carriera, meglio anche di Josef Bican che, con 805 gol, è considerato il massimo bomber di sempre. Un numero monstre ingigantito però anche dal conteggio delle reti non ufficiali. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021)si tiene stretta la corona del record di gol. Anche se le statistiche ufficiali in realtà dicono altro. Con la doppietta all’Udinese,è arrivato a quota 758 gol inndo propriofermo a 757 nella classifica dei migliori bomber di sempre. Ma l’ex fuoriclasse brasiliano non ha intenzione di cedere il passo. Sono statiti i suoi profilicon la dicitura nelladi “Leading Goal Scorer of All Time” citando le 1.283 reti messe a segno in, meglio anche di Josef Bican che, con 805 gol, è considerato il massimo bomber di sempre. Un numero monstre ingigantito però anche dal conteggio delle reti non ufficiali. SportFace.

