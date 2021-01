Covid, il sindaco di Napoli De Magistris in isolamento dopo contatto con un positivo (Di martedì 5 gennaio 2021) Napoli – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è messo in autoisolamento dopo essere venuto a conoscenza che un suo contatto ha ricevuto diagnosi di positività al Sars-Cov-2 nella giornata di oggi, intorno alle 14.30. Il primo cittadino del capoluogo campano trascorrà quindi le prossime ore in isolamento in attesa di sottoporsi ad un tampone molecolare oro-faringeo per testare l’eventuale contagio. La notizia è stata diffusa dall’agenzia ANSA che ha inoltre informato che la persona risultata positiva non è né un componente della famiglia, né del suo staff né un dipendente dell’amministrazione comunale. Napoli, De Magistris in isolamento dopo contatto con un ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)– IldiLuigi Desi è messo in autoessere venuto a conoscenza che un suoha ricevuto diagnosi di positività al Sars-Cov-2 nella giornata di oggi, intorno alle 14.30. Il primo cittadino del capoluogo campano trascorrà quindi le prossime ore inin attesa di sottoporsi ad un tampone molecolare oro-faringeo per testare l’eventuale contagio. La notizia è stata diffusa dall’agenzia ANSA che ha inoltre informato che la persona risultata positiva non è né un componente della famiglia, né del suo staff né un dipendente dell’amministrazione comunale., Deincon un ...

Manifestazione ridotta a presenze simboliche e senza corteo per le note ragioni sanitarie derivanti dal coronavirus, quest’anno, per commemorare il 77° anniversario della deportazione a Mauthausen deg ...

Monterosso, dieci positivi al test rapido in Rsa

Una decina di persone tra ospiti e personale di una Residenza sanitaria per anziani a Monterosso, è risultata positiva al test antigenico rapido. A darne comunicazione l'amministrazione comunale guida ...

