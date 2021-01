"Che padre è stato per me". Andrea demolisce papà Walter Zenga: uno sfogo violentissimo, gelo in studio (Di martedì 5 gennaio 2021) Un rapporto complicato, se non proprio inesistente, quello tra Andrea Zenga – attuale concorrente del Grande Fratello Vip – e suo padre Walter Zenga, allenatore ed ex calciatore dell'Inter. I due non si vedono da anni: l'ultima volta – come raccontato dal giovane – risale al matrimonio del fratello maggiore nel 2019. In quell'occasione, però, c'è stato solo un saluto e nulla di più. L'ultimo incontro più profondo risale addirittura a quando Andrea era un bambino. “Non ho ricordi di infanzia con mio padre, li ho con mia madre e mio fratello”, ha confessato il ragazzo. “Come può un padre mancare così nella vita di suo figlio?”, si è chiesto Alfonso Signorini. Immediata la risposta di Andrea: “Non voglio passare da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Un rapporto complicato, se non proprio inesistente, quello tra– attuale concorrente del Grande Fratello Vip – e suo, allenatore ed ex calciatore dell'Inter. I due non si vedono da anni: l'ultima volta – come raccontato dal giovane – risale al matrimonio del fratello maggiore nel 2019. In quell'occasione, però, c'èsolo un saluto e nulla di più. L'ultimo incontro più profondo risale addirittura a quandoera un bambino. “Non ho ricordi di infanzia con mio, li ho con mia madre e mio fratello”, ha confessato il ragazzo. “Come può unmancare così nella vita di suo figlio?”, si è chiesto Alfonso Signorini. Immediata la risposta di: “Non voglio passare da ...

