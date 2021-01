Cagliari Benevento, i convocati di Di Francesco: “prima” chiamata per Nainggolan (Di martedì 5 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani alle 12.30 contro il Benevento Eusebio Di Francesco ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani alle 12.30 contro il Benevento. Out Godin, “prima” chiamata per Nainggolan. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Pajac.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Nandez, Oliva.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Eusebio Diha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani alle 12.30 contro ilEusebio Diha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani alle 12.30 contro il. Out Godin, “per. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Pajac.Centrocampisti:, Marin, Caligara, Nandez, Oliva.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil Leggi su Calcionews24.com

CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Dal punto di vista mentale quella contro il #Benevento rappresenta la classica gara che può cambiare… - IamCALCIO : L'attaccante del #Benevento, che sarà out domani contro il #Cagliari, spiega i motivi della sua assenza. - sportface2016 : #SerieA | #CagliariBenevento, i convocati di Eusebio #DiFrancesco: c'è #Nainggolan, assente #Godin - Calcio_Casteddu : ? Solo un precedente finora ?? Tanti i colpi di scena ?? Rivediamo le immagini #CagliariBenevento #CagliariCalcio - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Moncini out a Cagliari: 'La caviglia non è ancora guarita' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Benevento Cagliari-Benevento, probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV Fantacalcio ® E se pali e traverse fossero stati gol? Milan in fuga, lo Spezia invece...

Facciamo un gioco: come cambierebbe la classifica della Serie A se tutti i pali e le traverse colpite in queste prime 15 giornate si fossero trasformati in gol? Alcuni club verrebbero toccati, altri m ...

Cagliari-Benevento, probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Cagliari-Benevento. Nel Cagliari ecco la prima chiamata per Nainggolan, il nuovo rinforzo del mercato invernale nelle file dei sardi. Di Francesco. BENEVENTO (4-3-2-1): Mont ...

Facciamo un gioco: come cambierebbe la classifica della Serie A se tutti i pali e le traverse colpite in queste prime 15 giornate si fossero trasformati in gol? Alcuni club verrebbero toccati, altri m ...Le probabili formazioni di Cagliari-Benevento. Nel Cagliari ecco la prima chiamata per Nainggolan, il nuovo rinforzo del mercato invernale nelle file dei sardi. Di Francesco. BENEVENTO (4-3-2-1): Mont ...