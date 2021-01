Brasile: Juliana Notari ha scavato una vulva gigante (Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova scultura di Juliana Notari rappresenta una vulva rossa (che fa pensare anche ad una ferita) e si trova in Brasile. “Diva”, questo il nome dell’opera, si trova su una collina dello stato di Pernambuco. Misura 33 metri in lunghezza, è larga 16 ma soprattutto profonda 6 metri. Juliana Notari ha scelto il cemento armato per realizzare quest’opera gigantesca sul collinare terreno di un ex zuccherificio. In un post Facebook l’artista spiega che l’intera opera è stata realizzata a mano in quanto usando uno scavatore non sarebbe stato possibile creare i solchi necessari. Più di quaranta mani hanno scavato incessantemente per 11 mesi per realizzare Diva. Immagine da un post Facebook di Juliana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova scultura dirappresenta unarossa (che fa pensare anche ad una ferita) e si trova in. “Diva”, questo il nome dell’opera, si trova su una collina dello stato di Pernambuco. Misura 33 metri in lunghezza, è larga 16 ma soprattutto profonda 6 metri.ha scelto il cemento armato per realizzare quest’operasca sul collinare terreno di un ex zuccherificio. In un post Facebook l’artista spiega che l’intera opera è stata realizzata a mano in quanto usando unore non sarebbe stato possibile creare i solchi necessari. Più di quaranta mani hannoincessantemente per 11 mesi per realizzare Diva. Immagine da un post Facebook di...

Una vagina rosa scarlatta con una "apertura" naturale di 33 metri, ben piantata su una collina nel centro nord del Brasile, e Bolsonaro s'infuria. Sta facendo il giro del mondo social la scultura in cemento armato.

