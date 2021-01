Bolzano, frana di sassi distrugge un albergo | video (Di martedì 5 gennaio 2021) La frana che si è abbattuta sull'albergo Eberle a Bolzano ha distrutto parte della struttura, che era chiusa a a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo, circa a settanta metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. A provocare la frana sono state le numerose precipitazioni avvenute nelle scorse settimane. Guarda tutti i video frana Ventotene Nonefrana Chiareggio Nonefrana Norvegia Le immagini di una terribile e gigantesca frana ad Alta nel nord ... Leggi su panorama (Di martedì 5 gennaio 2021) Lache si è abbattuta sull'Eberle aha distrutto parte della struttura, che era chiusa a a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. L'si trova sui pendii del Monte Tondo, circa a settanta metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. A provocare lasono state le numerose precipitazioni avvenute nelle scorse settimane. Guarda tutti iVentotene NoneChiareggio NoneNorvegia Le immagini di una terribile e gigantescaad Alta nel nord ...

