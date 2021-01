Bari, nella 'control room' dove si sconfigge il Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Bari - È una polvere refrigerata l'arma per la lotta al coronavirus. 'Viene portata alla temperatura adeguata, fra i 2 e gli 8 gradi qui, nel laboratorio vaccinale. Da ogni fiala si ricavano 6 dosi. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 gennaio 2021)- È una polvere refrigerata l'arma per la lotta al coronavirus. 'Viene portata alla temperatura adeguata, fra i 2 e gli 8 gradi qui, nel laboratorio vaccinale. Da ogni fiala si ricavano 6 dosi. ...

xsingvlarity : @chiccahyuga Questi mamma mia, ci sta che ti prenoti dal sito ok???? Però poi pretendevano di entrare anche quando… - LaGazzettaWeb : Bari, nella «control room» dove si sconfigge il Covid - lillidamicis : Bari - “Stiamo ormai entrando nel vivo della fase della somministrazione dei vaccini. Si tratta di un passaggio cru… - Telebari : Covid in Puglia, la dottoressa del 118 della BAT positiva dopo aver fatto il vaccino: “Fiducia nella scienza” -… - er_pasca : @linusna_lino @bruttapas @napolista Non me ne frega un cazzo di quello che pensi. Non sto parlando di calcio, ma di… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari nella Bari, nella «control room» dove si sconfigge il Covid La Gazzetta del Mezzogiorno Agricoltura, patto bipartisan nell’Ue per salvare 95,6 milioni

BARI - Nuova corsa contro il tempo in Europa per non perdere le risorse non spese del Programma di sviluppo rurale (Psr). Coldiretti Puglia chiede agli europarlamentari pugliesi di tutte estrazioni di ...

Covid, in Puglia 1081 nuovi contagi: nel Salento altri 111 positivi

I positivi emersi sono così suddivisi: 386 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di ...

BARI - Nuova corsa contro il tempo in Europa per non perdere le risorse non spese del Programma di sviluppo rurale (Psr). Coldiretti Puglia chiede agli europarlamentari pugliesi di tutte estrazioni di ...I positivi emersi sono così suddivisi: 386 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di ...