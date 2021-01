Autocarro in fiamme, paura a Bisaccia (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBisaccia (Av) – Durante la mattinata di oggi 5 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta congiuntamente a quella del distaccamento di Grottaminarda, sull’autostrada A16, nel territorio del comune di Vallata, al Km. 97,800 in direzione Napoli, per un incendio che ha interessato un Autocarro che trasportava batterie esauste. Le fiamme localizzate nel cassone del pesante automezzo proveniente da Modugno e diretto a Marcianise nel Casertano, sono state prontamente spente evitando danni al resto del veicolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Durante la mattinata di oggi 5 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento diè intervenuta congiuntamente a quella del distaccamento di Grottaminarda, sull’autostrada A16, nel territorio del comune di Vallata, al Km. 97,800 in direzione Napoli, per un incendio che ha interessato unche trasportava batterie esauste. Lelocalizzate nel cassone del pesante automezzo proveniente da Modugno e diretto a Marcianise nel Casertano, sono state prontamente spente evitando danni al resto del veicolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

