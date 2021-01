Artico in “fiamme” | effetti dirompenti sul meteo europeo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Temperature polari sopra la media. Influenze negative nel nostro Emisfero.E’ la pressione atmosferica che guida le condizioniclimatiche. L’atmosfera, si sa, è un sistema dinamico e in quanto tale è costantemente in movimento. E’ sempre alla ricerca del perfetto equilibrio, che a sua volta viene “sbilanciato” dalle grandi differenze di temperatura del pianeta, in plare dal forte gradiente termico tra l’equatore e le regioni polari. Queste differenze di temperatura possono causare grandi variazioni di pressione. Il gradiente barico, o di pressione appunto, si traduce nel vento ovvero nell’elemento principale che serve a correggere questi squilibri di pressione. Ma perché tutto questo discorso? Beh, semplice, perché ultimamente stiamo registrando degli squilibri pazzeschi tra il Circolo Polaree le altre aree ...