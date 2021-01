Alex Bonucchi morto in Algeria | folgorato in una piscina

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il dramma di, un giovane operaio ed ex calciatore emiliano,inin una. Un dramma ha sconvolto l’Emilia in queste ore: in tanti sono rimasti senza parole di fronte alla tragedia di un ragazzo di 25 anni, che in un momento di relax dal lavoro ha trovato la morte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Alex Bonucchi

Il dramma di Alex Bonucchi, un giovane operaio ed ex calciatore emiliano, morto in Algeria: folgorato in una piscina.ROLO (Reggio Emilia) – Alex Bonucchi è morto a soli 25 anni, in un incidente nella piscina che lo ospitava ad Algeri (capitale dell’Algeria), dove si trovava per lavoro. Un incidente ancora dai contor ...