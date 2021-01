Alessandria, sparatoria nella notte: feriti gravemente due minorenni (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono in pericolo di vita due minorenni coinvolti in una sparatoria nella notte scorsa a Sale, nell’Alessandrino. I due giovanissimi sono ricoverati ad Alessandria e a Novi Ligure, c’è un terzo ferito meno grave. Sul posto sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Tortona. Secondo una prima ricostruzione la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di una famiglia di giostrai residenti da tempo nella zona. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono in pericolo di vita duecoinvolti in unascorsa a Sale, nell’Alessandrino. I due giovanissimi sono ricoverati ade a Novi Ligure, c’è un terzo ferito meno grave. Sul posto sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Tortona. Secondo una prima ricostruzione lasarebbe avvenuta all’interno di una famiglia di giostrai residenti da tempozona. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : #Piemonte - Una #sparatoria fra minorenni è avvenuta a #Sale (Alessandria). Due ragazzi sono rimasti feriti in mod… - leggoit : Alessandria, sparatoria in strada tra minori: due ragazzi in pericolo di vita - ImolaOggi : Sale, Alessandria - Sparatoria dopo una lite: feriti due Rom minorenni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Piemonte - Una #sparatoria fra minorenni è avvenuta a #Sale (Alessandria). Due ragazzi sono rimasti feriti in modo grav… - Giornaleditalia : Alessandria, due minorenni feriti in sparatoria: condizioni gravi -