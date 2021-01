“Aiuto!” GF Vip | il vestito costosissimo di Giulia Salemi scivola giù sul più bello

(Di martedì 5 gennaio 2021) Anche se è entrata dopo,è una dei protagonisti indiscussi di questo GF Vip. Giorno dopo giorno e prima serata dopo prima serata, l’evolversi del suo personaggio non si arresta, e a tutto il pubblico, alla fine, pare di conoscerla davvero. Ne è stato un esempio lampante la diretta di ieri sera, lunedì 4 gennaio. Per la vippona è stata una diretta carica di avvenimenti. Come primo evento spiazzanteha incontrato (è stata costretta ad incontrare) la mamma di Pierpaolo Pretelli. Ma non è finita qua, perché ha anche ricevuto una lettera da parte del suo papà Mario. Nel frattempo per un incidente di percorso si è fatto largo. (Continua dopo le foto)è stata protagonista della clip che ha reso nota la fine dell’amicizia con Dayane Mello, ha ...

Advertising

AnDiNeverAJoy : Il GF vip lo vinca pure dayane con l'aiuto delle amiche brasiliane noi sappiamo chi sono i veri vincitori #tzvip #sovip #mtrvip - fratmgirl : @17babyblue AIUTO, no sono questi pantaloni neri a zampa super aderenti e un top corto qualsiasi, giuro ogni volta… - abouteaster : Io quando chiedo invano l'aiuto di @domperigNO che puntualmente mi ignora per ore perché sta guardando la diretta d… - AtotheRtotheY : @Bangtan_Religio HAHAHA aiuto, ma eri maggiorenne sì? Che poi la prima fila aiuto, un sogno ?????? avevi il vip? - Puglia_in : Ilary Blasi conduce un nuovo programma leggero e ironico che passa al microscopio gli outfit dei vip con l'aiuto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto Vip

Caffeina Magazine

Grande sorpresa per Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip. In Casa arrivano la sua mamma e il suo papà Antonio: confronto in diretta ...La mattinata nella Casa del Grande Fratello VIP scorre serenamente finchè i concorrenti non vengono richiamati nel Market per prelevare i nuovi e coloratissimi completi Lisolastore per le loro camere ...