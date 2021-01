Uomini e donne sta per tornare: quando andrà in onda la prima puntata del 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Uomini e donne è pronto a tornare su canale 5 il prossimo 7 gennaio, in anticipo sulla data sino ad ora ipotizzata che era quella dell’11 gennaio. Dopo la lunga pausa natalizia dunque, tra pochi giorni conosceremo gli sviluppi di tutte le vicende legate a Gemma e company. Grande attesa anche per le scelte dei tronisti che dovrebbero avvenire a breve. Ma vediamo dove eravamo rimasti e l’orario di messa in onda. Uomini e donne torna giovedì 7 gennaio 2021 Una bella notizia ci giunge spulciando la guida Mediaset che ci propone Uomini e donne a partire da giovedì 7 gennaio nel consueto orario delle 14.45. Il ritorno del popolare dating show è stato anticipato di qualche giorno, visto che inizialmente si era parlato dell’11 gennaio. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021)è pronto asu canale 5 il prossimo 7 gennaio, in anticipo sulla data sino ad ora ipotizzata che era quella dell’11 gennaio. Dopo la lunga pausa natalizia dunque, tra pochi giorni conosceremo gli sviluppi di tutte le vicende legate a Gemma e company. Grande attesa anche per le scelte dei tronisti che dovrebbero avvenire a breve. Ma vediamo dove eravamo rimasti e l’orario di messa intorna giovedì 7 gennaioUna bella notizia ci giunge spulciando la guida Mediaset che ci proponea partire da giovedì 7 gennaio nel consueto orario delle 14.45. Il ritorno del popolare dating show è stato anticipato di qualche giorno, visto che inizialmente si era parlato dell’11 gennaio. ...

