Tragedia ad Afragola | ragazza precipita dal balcone Città prega per Tania

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono momenti di apprensione quelli che sta vivendo ladiper, una giovane del rione Salicelle che oggi pomeriggio èta daldella sua abitazione. La, stando alle prime informazioni, verserebbe in gravi condizioni.dalperAncora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Non è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Afragola

Teleclubitalia.it

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia, che indagano per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente ...Tragedia poco fa al rione Salicelle, come riporta in anteprima Nano Tv una ragazza sarebbe caduta dal balcone dalla palazzina di un rione. Gravi le condizioni della giovane, sul posto ci sono i Carabi ...