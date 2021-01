Torna ‘Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio: tutte le novità sul programma che fa scoccare l’amore (Di lunedì 4 gennaio 2021) È tempo di Tornare a sognare il grande amore su Real Time grazie al “re di cuori” Flavio Montrucchio, pronto a riaprire le porte del ristorante più romantico della tv. Dopo il successo della scorsa edizione – punte di oltre 700.000 spettatori – “PRIMO Appuntamento” riparte in prima tv assoluta sul canale 31 da martedì 5 gennaio alle 21:20. Nelle 4 stagioni passate abbiamo visto più di 200 coppie avvicendarsi ai tavoli del ristorante di Primo Appuntamento, di cui circa la metà andata a buon fine. Oggi Flavio Torna a combinare con grazia e ironia storie, desideri e passioni, con l’obiettivo di regalare un’occasione in più a chi non ha ancora trovato l’anima gemella e vuole mettersi in gioco con un aperitivo, una cena romantica e soprattutto, un incontro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) È tempo dire a sognare il grande amore su Real Time grazie al “re di cuori”, pronto a riaprire le porte del ristorante più romantico della tv. Dopo il successo della scorsa edizione – punte di oltre 700.000 spettatori – “PRIMO” riparte in prima tv assoluta sul canale 31 da martedì 5 gennaio alle 21:20. Nelle 4 stagioni passate abbiamo visto più di 200 coppie avvicendarsi ai tavoli del ristorante di Primo, di cui circa la metà andata a buon fine. Oggia combinare con grazia e ironia storie, desideri e passioni, con l’obiettivo di regalare un’occasione in più a chi non ha ancora trovato l’anima gemella e vuole mettersi in gioco con un aperitivo, una cena romantica e soprattutto, un incontro ...

