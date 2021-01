Tania Garribba è Satnei nel film con Borghi “Il primo Re” | «Sul set mi sentivo un po’ un’ aliena»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è un’attrice, nota per ilIlRe, Tutto il mio folle amore e Stella del 2009. L’attrice napoletana è anche stata una grande protagonista ai David di Donatello del 2020. L’interprete era candidata come migliore attrice non protagonista per ildi Matteo Rovere. Durante una recente intervista ha confessato: «accetta e subisce». >> Alessandroetà, altezza peso, carriera e vita privata dell’attore premiato con il David di Donatello 2019nel“IlRe”è uno dei volti del momento del cinema Italiano. Famosa per essere l’unica attrice protagonista del ...