“Succede ogni notte…”. Al GF Vip Giulia Salemi sveglia tutta la Casa: non riesce proprio a contenersi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al ‘Grande Fratello Vip’ possiamo dire che è nata una coppia, ovvero quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il giovane, dopo aver ricevuto un rifiuto da Elisabetta Gregoraci, non si è dato per vinto ed è riuscito a instaurare un rapporto bellissimo e molto intimo con l’ex di Francesco Monte. Nonostante ci siano molte critiche sul loro legame, con alcuni che non credono alla veridicità dei sentimenti, i due vanno dritti per la loro strada e stanno vivendo momenti emozionanti. Infatti, i più maliziosi pensano che soprattutto da parte della ragazza sia in atto una strategia per farsi ben volere dal pubblico e arrivare fino alla conclusione del reality show. Nelle ultime ore la Salemi ha voluto confessarsi con alcuni coinquilini, riferendo di essere diventata un’altra persona da quando è nato questo feeling con Pretelli. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al ‘Grande Fratello Vip’ possiamo dire che è nata una coppia, ovvero quella composta dae Pierpaolo Pretelli. Il giovane, dopo aver ricevuto un rifiuto da Elisabetta Gregoraci, non si è dato per vinto ed è riuscito a instaurare un rapporto bellissimo e molto intimo con l’ex di Francesco Monte. Nonostante ci siano molte critiche sul loro legame, con alcuni che non credono alla veridicità dei sentimenti, i due vanno dritti per la loro strada e stanno vivendo momenti emozionanti. Infatti, i più maliziosi pensano che soprattutto da parte della ragazza sia in atto una strategia per farsi ben volere dal pubblico e arrivare fino alla conclusione del reality show. Nelle ultime ore laha voluto confessarsi con alcuni coinquilini, riferendo di essere diventata un’altra persona da quando è nato questo feeling con Pretelli. ...

Advertising

HSvevaa : @fra_stornata beh si ogni tanto succede(sempre), ma mi ripreso infretta - TomelloTrash : Ogni giorno io vedo fuori “un nome di un concorrente “ ma sapete che GF VIP è un gioco per farci compagnia e farci… - ChiaraRossett15 : @VonWaldhoff Succede ogni tanto. Vogliono che pecchiamo e far diventare tutte le ragazze figlie di satana ahahahahhaha - LSantillo_96 : #GFVip Comunque per oggi basta twittare compulsivamente. Tanto per ogni cosa che succede qua sopra e in casa il… - malikvart : scusate sto una mattina senza entrare su twitter ritorno e vedo roba su delle macchine, gente che dice cose su ogni membro ma che succede -