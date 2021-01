Star: ecco i primi titoli del servizio di Disney+ attivo dal 23 febbraio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Big Sky La data di lancio per l’Italia è confermata: 23 febbraio 2021. Da quel giorno su Disney+ sarà attivo Star, il nuovo servizio della piattaforma online con contenuti rivolti ad un pubblico più adulto rispetto a quello dei classici film d’animazione. Il brand offrirà centinaia di serie e di pellicole realizzate dagli studi creativi Disney: tra i primi titoli anticipati – di seguito l’elenco completo – ci sono anche Desperate Housewives, Lost, I Griffin, Prison Break ed X-Files. Dai thriller ai drama, passando per le commedie ed il fantasy, Star conterrà una quantità di contenuti che potranno essere isolati dalla visione dei più piccoli con l’attivazione di un apposito parental control. Sarà possibile stabilire dei limiti di accesso specifici ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Big Sky La data di lancio per l’Italia è confermata: 232021. Da quel giorno susarà, il nuovodella piattaforma online con contenuti rivolti ad un pubblico più adulto rispetto a quello dei classici film d’animazione. Il brand offrirà centinaia di serie e di pellicole realizzate dagli studi creativi Disney: tra ianticipati – di seguito l’elenco completo – ci sono anche Desperate Housewives, Lost, I Griffin, Prison Break ed X-Files. Dai thriller ai drama, passando per le commedie ed il fantasy,conterrà una quantità di contenuti che potranno essere isolati dalla visione dei più piccoli con l’attivazione di un apposito parental control. Sarà possibile stabilire dei limiti di accesso specifici ...

